Trupa Carla's Dreams a acuzat ISU Neamţ de intervenţie tardivă la concertul din mall

Membrii formației Carla's Dreams au acuzat reprezentanții ISU Neamț că nu au intervenit pentru a opri concertul pe care îl susțineau în incinta Galleria Mall chiar dacă oamenii au început să leșine din cauza căldurii insuportabile.

În ultima postare de pe pagina lor de socializare, membrii formației susțin că există înregistrări video în care se observă că nu intervine nimeni, deși aceștia au chemat de mai multe ori organizatorii când au observat că oamenilor începe să li se facă rău. De asemenea, membrii formației susțin că ei au oprit concertul, și nu pompierii.

„Există înregistrări video. Nu s-a apropiat nimeni! Am chemat de câteva ori organizatorii!! Am oprit concertul când am văzut 2 persoane la rând (o fată minoră îmbrăcată în alb și o doamnă mai în vârstă — scoase fără cunoștință din public). Declarațiile date de autorități vor fi verificate. Sperăm (suntem siguri de fapt) că în România există astfel de autorități de control OBIECTIV. „ISU a stopat concertul” ... Vai de capul nostru al tuturor...Din start nu era clar că este imposibil?!?! Trebuia să fie luați oamenii de ambulanță!?!? „Inspectorul ISU nu a putut trece de mulțime” — despre ce putem să mai vorbim??????? No comment”, susțin reprezentanții trupei Carla's Dream pe pagina de socializare a formației.

Subinspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, că managerul formației a depus o reclamație la Poliție în care sesizează organizarea deficitară a concertului.

„Nu a fost depusă nicio plângere privind vătămarea corporală. Am primit o reclamație din partea managerului trupei pe partea de organizare. Vom face verificări împreună cu cei de la ISU pentru a vedea dacă au fost nereguli și dacă este cazul săvârșirii vreunei infracțiuni. Polițiștii au asigurat evenimentul în afara clădirii și au intervenit doar pentru evacuarea participanților pentru a se evita orice altă situație neplăcută', a declarat subinspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț.

De cealaltă parte, reprezentații ISU Neamț au precizat, într-un comunicat de presă, că ei au oprit concertul împreună cu organizatorii.

„Din cauza apariției stărilor de leșin în rândul mai multor persoane, comandantul echipajului de pompieri aflat la fața locului, plt.maj. Buțurca Cătălin, împreună cu organizatorii au decis sistarea concertului”, se arată în comunicatul ISU Neamț.

Reprezentanții Galleria Mall Piatra Neamț au precizat că intrarea la spectacolul celor de la Carla's Dream a fost liberă și nu s-au așteptat la un aflux atât de mare de spectatori. Totodată, aceștia susțin că spectacolul a fost organizat în interiorul mall-ului, la etaj, cu ocazia deschiderii mai multor magazine.

De asemenea, reprezentanții Galleria Mall Piatra Neamț au declarat că au solicitat oficial prezența la eveniment unor reprezentați ai ISU, Jandarmeriei, Poliției și Ambulanței. Aceștia spun că au fost deschise toate instalațiile de aer condiționat și geamurile de la etaj, dar că nu au mai făcut față numărului mare de spectatori.

La concertul Carla's Dream au fost prezenți peste 2.000 de oameni, marea majoritate copii.

Din cauza căldurii insuportabile, 9 persoane au leșinat, iar 5 dintre acestea au fost transportate cu Ambulanța la spital, dar nu au necesitat internarea după ce au primit îngrijirile medicale.