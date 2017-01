Trupa Coldplay, acuzată de plagiat

Chitaristul american Joe Satriani a dat în judecată trupa britanică Coldplay, acuzînd-o că a plagiat unul dintre cîntecele sale. Dosarul a fost depus joi, la tribunalul din Los Angeles. Joe Satriani susţine că piesa “Viva La Vida”, a trupei Coldplay, include porţiuni originale importante din piesa lui, “If I Could Fly”, lansată în 2004, pe albumul “Is There Love in Space?”. Celebrul chitarist, în vîrstă de 52 de ani, cere daune şi toate profiturile incluse în drepturile de autor.

Trupa Coldplay, ale cărei piese sînt adeseori comparate cu cele ale irlandezilor de la U2, a obţinut, miercuri, şapte nominalizări la premiile Grammy, cu doar una mai puţin decît rapper-ul Lil Wayne. Piesa “Viva La Vida”, de pe albumul de succes al trupei, “Viva La Vida or Death and All His Friends”, a fost nominalizată la categoria Cea mai bună piesă a anului. Potrivit informaţiilor oficiale, piesa a fost compusă de cei patru membri ai trupei: solistul Chris Martin, basistul Guy Berryman, chiaristul Johnny Buckland şi toboşarul Will Champion. Membrii trupei Coldplay susţin că titlul a fost inspirat dintr-un tablou al pictoriţei mexicane Frida Kahlo. Avocatul lui Joe Satriani şi managerul trupei Coldplay nu au dat deocamdată nicio declaraţie.

Joe Satriani este un celebru chitarist american. Albumul său de debut, intitulat “Not of This Earth” şi lansat în 1986, a deschis drumul către noi abordări ale muzicii rock instrumentale într-o eră dominată de muzica pop. Puternic influenţat de Jimi Hendrix, Jimmy Page şi Jeff Beck, Joe Satriani amestecă deseori sound-ul cald de chitară cu tonuri dominante de rock şi blues. Din 1990, el foloseşte o chitară personalizată, un model din seria Ibanez JS. În 1988, Satriani a fost ales de Mick Jagger pentru a fi chitarist principal în primul său turneu solo. În 1994, Joe Satriani a fost rugat să fie chitarist principal la Deep Purple, ofertă pe care, în cele din urmă, a refuzat-o, din cauza unor clauze din contract. De-a lungul timpului, a colaborat cu o serie impresionantă de chitarişti, printre care şi Steve Vai, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert şi Robert Fripp.