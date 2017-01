Trupa Coldplay, acuzată din nou de plagiat

Cele mai noi piese ale trupei de rock alternativ Coldplay, apreciate de critici ca fiind cele mai proaste de până acum, stârnesc reacţii şi în rândul ascultătorilor, care îi acuză pe britanici de plagiat. Despre single-ul ”Every Teardrop Is a Waterfall” se spune că este inspirat de piesa dance ”Ritmo De La Noche”, lansată în 1990, de cântăreaţa americană Mystic. Reprezentanţii formaţiei neagă acuzaţiile de plagiat, susţinând că liderul trupei, Chris Martin, ar fi avut un contract cu autorii piesei originale. Nu este pentru prima dată când trupa este implicată într-un astfel de scandal. Membrii trupei au fost daţi în judecată pentru că s-ar fi inspirat din alte melodii şi atunci când au realizat trei dintre cele mai cunoscute piese ale lor, ”Yellow”, ”Clocks” şi ”Trouble”.

Pe de altă parte, Coldplay a lansat, zilele trecute, în timpul unui concert din Germania, cinci dintre piesele care vor fi incluse în noul album al trupei. Noile piese, toate semnate Coldplay, au fost apreciate de critici ca fiind ”o completare dezamăgitoare la un single şi mai dezamăgitor”. Precedentul album al trupei, intitulat ”Viva La Vida or Death and All His Friends”, a fost lansat în 2009.