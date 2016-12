Trupa Compact, în turneu canadian

Îndrăgita formaţie Compact se va afla, toamna aceasta, într-un turneu peste Ocean. În perioada 22 septembrie - 14 octombrie, Paul Ciuci&Co. vor susţine concerte pentru membrii comunităţii româneşti din Canada, astfel că vor colinda mari oraşe canadiene precum Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto şi Montreal. Formaţia va desfăşura un turneu în „Ţara Arţarilor” pentru a treia oară în ultimii patru ani.

„Revenim în Canada după o experienţă de neuitat, trăită anul trecut. Am concertat în săli pline de oameni minunaţi, care au cântat cu noi de la prima până la ultima melodie. Am rămas cu amintiri frumoase în urma acestor întâlniri speciale, iar acum, la cererea fanilor, vom cânta din nou pentru prietenii noştri de peste Ocean, cărora le promitem un show deosebit, aşa cum am făcut de-a lungul celor peste 30 de ani de existenţă a formaţiei”, a declarat solistul formaţiei, Paul Ciuci.