Trupa „Cypress Hill” va concerta în România, la Bucureşti, în cadrul festivalului „B\'estfest”, care va avea loc în perioada 4 - 6 iulie, în parcarea Romexpo, formaţia alăturîndu-se, astfel, lui Nelly Furtado, Kaiser Chiefs, Roisin Murphy şi „Manic Street Preachers”. Potrivit organizatorilor evenimentului, „Emag!c Entertainment”, începînd de astăzi, vor fi puse în vînzare biletele valabile pentru o singură zi a festivalului. Acestea vor costa 90 de lei, în pre-sale, urmînd ca în zilele de festival, la intrare, acestea să coste 110 lei. De asemenea, abonamentele pentru „B\'estfest” au fost puse, deja, în vînzare, la preţul de 240 de lei, acestea fiind valabile pentru toate cele trei zile.

„Cypress Hill” va concerta în prima zi de festival, pe 4 iulie, „Manic Street Preachers” şi Kaiser Chiefs vor urca pe scenele „B\'estfest” pe 5 iulie, iar Nelly Furtado şi Roisin Murphy (Moloko), pe 6 iulie. Mai multe informaţii privind programul exact pe zile, ore şi scene urmează să fie făcute publice în perioada următoare.

Festivalul va fi urmat, pe 11 iulie, de evenimentul „B\'estfest Aftershock”, printre invitaţii speciali numărîndu-se trupa „Judas Priest”.

„Cypress Hill” este formată, în prezent, din B-Real, Sen Dog, DJ Muggs şi percuţionistul Eric Bobo, formaţia fiind considerată una dintre cele mai de succes trupe hip hop din lume. Timbrul vocal al lui B-Real şi sound-ul funk specific producţiilor lui Muggs au transformat hituri precum „How I Could Just Kill a Man”, „Insane in the Brain”, „Hits from the Bong”, „Tequila Sunrise” şi „Dr. Greenthumb” în adevărate piese clasice ale genului. Primele patru albume ale trupei – „Cypress Hill”, „Black Sunday”, „III Temples of Boom” şi „IV” au fost premiate cu multiple discuri de aur şi platină.