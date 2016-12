Trupa Editors concertează în România

Trupa indie Editors va concerta pentru prima dată la Bucureşti, la Teatrul de Vară Herăstrău, pe 16 august. Biletele vor fi puse în vînzare de astăzi, la preţul de 85 lei şi vor putea fi achiziţionate online, de pe MyTicket.ro şi din reţeaua Diverta, Librăriile Cărtureşti şi cluburile Control şi Fire.

O trupă cu totul aparte, care promovează un indie rock bazat pe chitară, abil, capricios şi magnific, Editors s-a format în centrul Angliei, deşi niciunul din membri nu-şi are originea acolo. Iniţial, grupul s-a numit Pilot, apoi The Pride şi Snowfield. În anul 2002, componenţii trupei au decis să se mute în Birmingham şi să adopte titulatura de Editors. Din trupă fac parte: Tom Smith (lead vocals, rhythm guitar, piano), Chris Urbanowicz (lead guitar, synth), Russell Leetch (bass guitar, live backing vocals) şi Ed Lay (drums, percussion, live backing vocals).

Deşi membrii trupei nu pretind că Editors ar fi în vreun fel „rock & roll”, mai ales din cauza locurilor de unde provin, se poate spune, totuşi, că grupul este o „marcă înregistrată”, cel puţin în ceea ce priveşte sound-ul propriu, un amestec de melancolie, meditaţie şi emoţie, ce captează perfect spiritul vremurilor pe care le trăim. După lansarea single-ului de debut, „Bullets”, trupa a fost comparată cu formaţii „pe val” precum Bloc Party sau Interpol, sau cu legendara Joy Division. Pînă acum, Editors a lansat două albume de studio, devenite discuri de platină în Marea Britanie, care s-au vîndut în peste două milioane de copii, în întreaga lume. Albumul de debut, „The Back Room”, a fost lansat în 2005 şi conţine primele hit-uri ale grupului, „Munich” şi „Blood”. Acest debut le-a adus membrilor trupei, în anul următor, o nominalizare la Mercury Prize Awards 2006 (n.r. premiile criticilor de muzică din Marea Britanie). Următorul lor material, „An End Has A Start”, a intrat direct pe locul I în topul vînzărilor de albume din Marea Britanie, în luna iunie 2007 aducîndu-le încă o nominalizare, de această dată la Brit Awards 2008, la categoria Best British Band. Datorită succesului de care a continuat să se bucure, a prezenţei neîncetate în topurile de specialitate şi a prestaţiilor live de la majoritatea festivalurilor europene din ultimii ani, Editors a fost numită de cotidianul britanic „The Mail On Sunday” „cea mai mare trupă britanică a ultimei decade, după Arctic Monkeys”.

În luna septembrie a acestui an este programat să apară cel de-al treilea album de studio al grupului, care va purta titlul „In This Light And On This Evening”. Trupa a declarat, recent, că sound-ul noului material va fi unul mult mai crud, direct şi înălţător, în comparaţie cu compoziţiile precedente. De producţia albumului s-a ocupat veteranul Flood, cunoscut pentru colaborările sale cu trupe şi artişti ca Depeche Mode, U2, Nick Cave, PJ Harvey sau Nine Inch Nails. Turneele americane şi europene i-au solidificat, fără îndoială, statutul de una din cele mai importante trupe britanice ale momentului.