Trupa „El Negro” îl va omagia pe Bob Marley

Componenţii trupei „El Negro” vor susţine un concert dedicat lui Bob Marley, pe data de 6 februarie, începînd cu ora 21.00, în clubul „Suburbia” din capitală. Evenimentul reprezintă un omagiu adus regretatului artist jamaican, care ar fi împlinit, anul acesta, 64 de ani. Formaţia „El Negro” va interpreta, alături de invitaţii săi - Filip, de la formaţia „Sport Sîngeros 3”, Vlad, de la „Pistol cu capse” şi Helenne -, piese emblematice ale părintelui stilului reggae.

Jamaicanul Robert „Bob” Nesta Marley, născut pe 6 februarie 1945, a fost muzician, cîntăreţ şi compozitor şi a făcut parte din mişcarea Rastafari. Printre piesele sale cele mai cunoscute se numără „I Shot the Sheriff”, „No Woman, No Cry”, „Exodus”, „Could You Be Loved”, „Stir It Up”, „Jamming”, „Redemption Song”, „One Love”, „Buffalo Soldier” şi „Iron Lion Zion”. Bob Marley a murit de cancer, în 1981, la vîrsta de 36 de ani.