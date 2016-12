Trupa Europe vine la OST Fest

Grupul suedez Europe va concerta la Bucureşti, în această vară, în cadrul OST Fest. Locul de desfăşurare a evenimentului a fost schimbat, recent, de la Zone Arena la Romexpo, iar biletele achiziţionate deja rămân valabile, perioada de desfăşurare a festivalului fiind 15 - 17 iunie. Membrii trupei Europe vor urca pe scena OST Fest pe 16 iunie. În afara formaţiei Europe, trupele confirmate, până în prezent, la OST Fest 2012, sunt Motorhead, Motley Crue, Megadeth şi Dimmu Borgir.

Povestea grupului Europe a început în 1979, când în orăşelul suedez Upplands Väsby a luat naştere o trupă denumită pe atunci Force, compusă din trei tineri ambiţioşi: vocalistul Joey Tempest, chitaristul John Norum şi basistul Tony Reno. Ulterior, trupa a luat numele Europe şi a devenit celebră în toată lumea în 1986, când a lansat albumul „The Final Countdown”, care numai în S.U.A s-a vândut în peste trei milioane de copii.

După ce, ani buni, Europe s-a bucurat de admiraţia fanilor din întreaga lume, în 1992, membrii trupei decid să ia o pauză. După 11 ani de absenţă, în 2003, trupa Europe se reuneşte oficial şi continuă seria de succese cu albumele „Start from the Dark” şi „Secret Society”. Cel mai recent album al trupei Europe se numeşte „Bag of Bones” şi va fi lansat în luna martie a acestui an.