Trupa Faithless lansează un nou single

După o pauză de aproape patru ani, trupa Faithless revine în forţă, cu un nou material discografic, intitulat “The Dance”, primul extras pe single, “Not Going Home”, urmând să fie lansat la începutul lunii mai. Vara aceasta, Faithless va reveni şi în Bucureşti, pe 16 iulie, pe stadionul Iolanda Balaş Soter, pentru un concert în cadrul Ciuc Summer Fest, după ce a cucerit publicul român în cadrul primei ediţii B\'Estfest din 2007. Primul single oficial de pe acest material a fost difuzat în premieră în luna februarie, pe BBC Radio 1, în cadrul emisiunii moderate de Pete Tong, acelaşi DJ care a introdus în playlist-ul show-ului radio, în luna august a anului 2009, un mix al piesei “Sun to Me”, ce prefaţa lansarea noului album. Însoţit deja de un videoclip spectaculos, postat pe pagina oficială a trupei, “Not Going Home” a fost rapid îndrăgit de fanii trupei, însuşi solistul Maxi Jazz declarând că single-ul poate fi considerat “o adevărată simfonie în materie de muzică de club, o mostră de energie sonică”. Videoclipul, care este extrem de animat, prezintă un spaţiu erotic, fierbinte şi o lume psihedelică. Single-ul, care va fi lansat oficial pe data de 3 mai, se bucură şi de atenţia câtorva dintre cei mai renumiţi producători de muzică dance din întreaga lume, precum Eric Prydz, Herve, Seiji & Rollo, Sister Bliss şi Armin van Buuren, care au pregătit deja o serie de remix-uri ce pot fi ascultate pe diferite platforme online.