Trupa Faithless se desparte

Veste deloc plăcută pentru fanii trupei Faithless. Grupul a declarat că intenţionează să se despartă, după ce îşi va încheia turneul actual, pe data de 8 aprilie. „După 15 ani şi şase albume, cred că probabil ne-am terminat scopul nostru colectiv şi este timpul să închidem cartea şi să o redăm bibliotecii. Am avut, cu fanii noştri, o experienţă incredibilă, epică şi emoţionantă, întinsă de-a lungul anilor şi pe mii de mile. Nu ne-am gândit nicio clipă că această chestiune va dura atât de mult”, a declarat solistul Maxi Jazz. Trupa este completată de DJ Sister Bliss şi producătorul Rollo, care nu apare alături de ei în show-urile live.

Trupa Faithless a lansat primul single, „Salva Mea”, în anul 1995 şi a devenit repede unul dintre cele mai populare grupuri de muzică electronică, din Marea Britanie. Single-ul „Insomnia” a fost un adevărat hit, un an mai târziu, urmându-i şi alte piese, printre care: „God Is A DJ” şi „We Come 1”. Ultimul album semnat Faithless a fost „The Dance”, lansat anul trecut.