Trupa „Firma” îşi doreşte să cîştige la MTV cu ajutorul... fanilor

După ce, recent, şi-au schimbat casa de producţie, pentru componenţii trupei „Firma” a apărut cea mai mare provocare din cariera lor, fiind nominalizaţi în cadrul MTV Europe Music Awards, eveniment care va avea loc în luna noiembrie. Artiştii concurează cu multe alte trupe din Europa, la categoria „New Sounds of Europe”, cu cea mai nouă piesă, intitulată „Baby Is Cryin”. De menţionat este faptul că „Firma” este prima şi singura trupă din România nominalizată în cadrul acestei compeţitii, care îi oferă şansa să cînte pe marea scenă MTV în finalul evenimentului. „Am fost plăcut surprinşi să aflăm despre această nominalizare. Din momentul în care am început să ne exprimăm artistic ca şi trupă, gîndul ne-a stat numai la ce se întîmpla… afară. Tot ce am făcut a fost în spiritul muzicii de calitate, care se asculta în străinătate. Piesa este, cred eu, potrivită pentru ceea ce aşteaptă cei din afara graniţelor ţării. Sperăm să aibă succes şi pentru acest lucru avem nevoie de sprijinul tuturor, să ne voteze pe site-ul www.mtv.ro”, a mărturisit Rocca, liderul trupei.

„Baby Is Cryin” este cel mai nou single cu care băieţii revin pe piaţa muzicală, după o pauză de mai bine de doi ani, melodie pentru care au filmat un clip original. În acest clip, Rocca are triplu rol: actor, scenarist şi unul dintre regizorii proiectului. „Mă simt norocos în această postură, deoarece astfel pot controla mult mai bine felul în care ajunge muzica la fani. Am ajuns în această ipostază întîmplător. Au fost momente cînd era nevoie de cineva care să se ocupe şi de realizarea clipurilor şi atunci a trebuit să învăţ şi grafică şi tot ceea ce ţine de regizare şi producţie”, a declarat solistul formaţiei.

„Baby Is Cryin” este inclusă pe albumul „Exit”, care va fi lansat luna aceasta.