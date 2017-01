Trupa „Firma”, nominalizată la MTV Europe Music Awards

Trupa românească „Firma” a fost nominalizată la categoria „New Sounds of Europe”, la ediţia de anul acesta a MTV Europe Music Awards (EMA), premii care se vor decerna pe data de 1 noiembrie, la Munchen, în cadrul unei gale găzduite de rapperul american Snoop Dogg. Cele mai multe nominalizări le are Justin Timberlake, urmat de Amy Winehouse, Avril Lavigne, Beyonce, Fall Out Boy, „Linkin Park”, „My Chemical Romance”, Nelly Furtado şi Rihanna.

„Firma” concurează în cadrul acestei noi categorii de premii alături de alte 17 trupe europene în curs de afirmare pe plan european. Cîştigătorul va primi nu doar prestigiosul premiu EMA, dar va avea şi ocazia de a performa în spectacolul de pe 1 noiembrie, de la Munchen. Cîştigătorul va fi ales în urma votului publicului, deschis pînă pe data de 28 octombrie. „Nu prea ne interesează cîştigatul. Odată cu acest concurs, lumea de afară s-ar putea să fie mai atentă la ce se întîmplă (n.r. în România) şi s-ar putea să ajungă la urechile cuiva care chiar ştie muzică”, a declarat Rocca, solistul formaţiei.

Trupa de rock alternativ „Firma” a debutat în anul 2001 cu piesa intitulată „La orbire”, care a dat şi numele primului lor album. Melodia a fost difuzată în heavy-rotation de MTV România, ajungînd pe primul loc al topurilor muzicale naţionale. De curînd, formaţia a revenit pe piaţă cu un nou hit, „Baby Is Crying”. Mai mult, artiştii pregătesc şi un videoclip pentru această piesă, iar vocalistul, Rocca, este cel care se ocupă şi de regie.

Piesa „Baby Is Crying” se difuzează, deja, pe toate posturile de radio, urmînd să fie inclusă şi pe albumul „Exit”, care se va lansa la începutul lunii octombrie.

Tot la ediţia 2007 a MTV Europe Music Awards, la categoria „Best Romanian Act”, sînt nominalizaţi artiştii: „DJ Project”, „Simplu”, „Activ”, Andreea Bănică şi Alex. Formaţia „DJ Project” este şi cîştigătoarea din anul 2006 a aceleiaşi categorii, în 2005 fiind, de asemenea, pe lista cu nominalizări. Trupa „Activ” a mai fost nominalizată în anul 2004, iar Andreea Bănică şi „Simplu” - în 2006.