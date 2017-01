Trupa Foo Fighters intră în vacanţă

Trupa rock americană a susţinut, la Los Angeles, un concert privat, într-o sală de 1.400 de locuri, împreună cu trupa Queens Of The Stone Age, pentru a promova cel mai recent model de telefon Blackberry. În ciuda evidentei motivaţii comerciale a acestui concert, Dave Grohl, solistul trupei Foo Fighters, a asigurat publicul prezent în sală că trupa a venit acolo doar pentru a cînta. “Nu vă lăsaţi înşelaţi, sîntem aici la un concert de rock!”, a strigat Dave Grohl către public. Fiecare din cele două trupe a avut un interval limitat, de doar o oră, pentru a cînta ce piese doresc. Trupa Queens Of The Stone Age, al cărei toboşar a fost şi David Grohl în trecut, a interpretat piesele “Millionaire”, “Mexicola”, “Little Sister”, “A Song for the Deaf” şi “Sick, Sick, Sick”. Printre cele 12 piese interpretate de Foo Fighters s-au numărat “All My Life”, “Learn To Fly”, “Stacked Actors”, “My Hero”, “Everlong” şi “The Pretender”. Blackberry a permis accesul la acest concert a 800 dintre cîştigătorii unui concurs, pentru a marca lansarea primului telefon touch-screen al brandului, denumit The Storm. Evenimentul a fost anunţat iniţial ca fiind “un spectacol secret”, iar fanii au trebuit să expedieze un text pentru a primi codul de acces.

Trupa Foo Fighters urmează să intre în vacanţă, după ce au avut un an foarte agitat, mai ales în prima parte a acestuia, cînd au încheiat turneul mondial Echoes, Silence, Patience and Grace, început în 2007. În plus, unii membri ai trupei, cum este cazul lui Dave Grohl vor deveni părinţi pentru a doua oară. Casa de discuri RCA urmează să lanseze pe piaţă un DVD dedicat trupei Foo Fighters, intitulat “Live At Wembley Stadium”, care cuprinde concertele susţinute de celebra trupă la Londra, pe datele de 6 şi 7 iunie 2008.