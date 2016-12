Trupa germană Primal Fear va concerta în România

Trupa de power-speed metal Primal Fear va susţine un concert într-un club din Capitală, pe 8 aprilie. Formaţia germană revine astfel în România pentru un concert care face parte din turneul european de promovare a celui mai nou material discografic, intitulat „Unbreakable”. Lansarea acestuia va avea loc în Europa pe 20 ianuarie.

Primal Fear a mai fost în concert la Bucureşti, în 2008, la B\'estfest Aftershock, în deschiderea show-ului susţinut de veteranii heavy-metalului, Judas Priest.

Formaţia a fost formată în 1997 de Ralf Scheepers - voce, Mat Sinner - bass şi voce, Stefan Leibing şi Tom Naumann - chitară. Scheepers a format trupa după ce nu a reuşit să fie angajat ca înlocuitor al lui Rob Halford la Judas Priest, o poziţie pentru care a fost finalist, locul fiind luat de Tim „Ripper” Owens. Penultimul lor album se numeşte 16.6 (Before the Devil Knows You\'re Dead) şi a fost lansat în 2009.