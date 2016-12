Trupa Guns N\' Roses, dată în judecată pentru plagiat

Guns N\' Roses a fost dată în judecată de două case de discuri independente, care susţin că trupa americană a folosit pe cel mai recent album al ei, ”Chinese Democracy”, fragmente din două piese ale unui muzician german, ele cerînd daune în valoare de un milion de dolari. Guns N\' Roses şi casa de discuri Geffen A&M, o divizie a gigantului Universal Music Group, au fost date în judecată de casa de discuri britanică Independiente şi de filiala americană a casei de discuri Domino Recording Company, care deţin drepturile legale asupra cîntecelor artistului german specializat în muzica electronică Ulrich Schnauss. Ei afirmă că Axl Rose, împreună cu colegii săi de trupă şi cu producătorii albumului ”Chinese Democracy”, au folosit fragmente din două piese semnate de Ulrich Schnauss – ”Wherever You Are” şi ”A Strangely Isolated Place” - care au fost incluse în piesa ”Riad N\' the Bedouins” a trupei americane.

Albumul ”Chinese Democracy”, primul material discografic original al trupei Guns N\' Roses din ultimii 17 ani, a fost lansat în noiembrie 2008, a debutat pe locul al treilea în clasamentul Billboard 200, dar a avut vînzări dezamăgitoare. În afara lui Axl Roses, singurul membru din componenţa originală Guns N\' Roses, ceilalţi foşti sau actuali colegi ai săi numiţi în acest proces sînt chitaristul Brian Carroll, numit şi Buckethead, basistul Tommy Stinson şi Robin Finck, actualul chitarist principal al trupei Nine Inch Nails. Formaţia americană Guns N\' Roses a fost înfiinţată în Los Angeles (California), în 1985 şi a vîndut peste 90 de milioane de albume. În formula ei de succes, trupa era formată din Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Steven Adler si Izzy Stradlin.