Trupa “Hara”, din studio pe... pîrtie

Deşi componenţii trupei “Hara” lucrează în studio de mai bine de jumătate de an, iar această perioadă este rezervată înregistrării şi documentării la albumul “Interetnik”, aceştia nu renunţă la concerte, chiar mîine avînd de susţinut un recital pe.. pîrtie. Fiind un loc mai puţin obişnuit pentru susţinerea de concerte, Flavius&co. au acceptat cu plăcere invitaţia de a cînta pe pîrtia din Vatra Dornei, lăsînd la o parte munca din studio.

Materialul discografic intitulat “Interetnik” va apărea pe piaţă în primăvara acestui an, deşi era programat să fie lansat încă din toamna anului trecut. “Nu am vrut să ne grăbim cu lansarea, este un proiect foarte complex, am lucrat cu numeroşi rapsozi populari, a fost o muncă de documentare foarte complexă”, a subliniat Flavius Buzilă, liderul trupei “Hara”.