Trupa „Hara”, un nume cu sonor internaţional

Trupa „Hara”, cunoscută publicului autohton datorită stilului muzical original şi inconfundabil, a fost solicitată să realizeze şi o variantă în limba engleză pentru piesa „O zi”, cea cu care a participat la concursul „Song of The Year”, unde formaţia s-a aflat printre finalişti. Piesa „O zi“, compusă de Flavius Buzilă, liderul grupului, este primul extras pe single de pe albumul cu acelaşi nume şi a cîştigat locul al treilea în luna decembrie 2006.

Aprecierea juriului, din care au făcut parte nume remarcabile din industria muzicală internaţională, precum Jon Bon Jovi, Norah Jones, Stephanie Wright, Steve Foldvari, Tim Palmer, la adresa piesei a fost: „Aveţi melodii foarte bune, un stil original şi un sunet unic care se întrepătrund excelent - o compoziţie încîntătoare”. Astfel că, după ce s-a clasat pe locul al treilea, piesa „O zi” a intrat în atenţia instituţiei VH1 şi a caselor de producţie din Statele Unite ale Americii, încît artiştii vor avea prilejul să se remarce şi în străinătate.

„Song of The Year”, unul dintre cele mai populare proiecte muzicale internaţionale derulate de postul VH1 este sub egida „Save the Music”. Organizatorii acestui concurs de creaţie îşi propun să găsească noi compozitori talentaţi şi, în acelaşi timp, să ajute la dezvoltarea industriei muzicale. Din cele 50 de piese înscrise lunar în competiţie, în fiecare lună este selecţionat un cîştigător şi patru finalişti. Din totalul de 60 de piese, la sfîrşitul anului, un alt juriu selecţionează doar 10 care vor concura pentru trofeul „Song Of The Year”, premiul cel mare fiind în valoare de 10.000 dolari.

Pînă în prezent, singura trupă din România care a participat la acest concurs important este „Hara”. Grupul urmează să fie contactat pentru detalii privind derularea etapelor următoare ale competiţiei „Song of The Year”.