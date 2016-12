Trupa Jane's Addiction va primi o stea pe Walk of Fame

Trupa americană Jane's Addiction va primi o stea pe Bulevardul Gloriei - Walk of Fame - din Hollywood. Steaua dedicată acestei formaţii rock va fi a 2.509-a de pe Walk of Fame din Los Angeles. Perry Farrell şi colegii săi de trupă vor participa la ceremonia de dezvelire a stelei pe Hollywood Boulevard, care va avea loc pe 30 octombrie. Trupa Jane's Addiction are la bază rockul underground din Los Angeles-ul anilor ’80, distingându-se de celelalte trupe post-punk datorită apariţiei scenice androgine a solistului Perry Farrell şi a preferinţei pentru piesele melodioase.

Grupul a lansat patru albume de studio şi a avut succes graţie unor piese precum ”Been Caught Stealing” şi ”Jane Says”, intens difuzate la posturile de radio. Însă fricţiunile dintre membrii trupei, alimentate de dependenţa lor de droguri, au făcut ca ultimul concert al trupei în componenţa originală să fie cel din Hawaii, susţinut în 1991. Trupa s-a reunit în 1997, avându-l în componenţă pe Flea, basistul trupei Red Hot Chili Peppers, acesta fiind primul dintre muzicienii care l-au înlocuit pe Eric Avery. Eric Avery a revenit în cele din urmă în Jane's Addiction, în 2008, pentru primul concert al grupului după turneul din 2003, însă această serie de concerte a fost întreruptă din cauza tensiunilor interne. Jane's Addiction a susţinut un turneu mondial în 2009, alături de Nine Inch Nails. În martie 2010, Eric Avery a părăsit din nou trupa Jane's Addiction, după turneul australian al formaţiei. Cel mai recent album de studio al trupei americane se intitulează ”The Great Escape Artist” şi a fost lansat în octombrie 2011.