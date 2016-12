Trupa Kings Of Leon va lansa un nou album

Trupa rock americană Kings Of Leon va lansa un nou album de studio în luna septembrie, a anunţat basistul Jared Followill. Noul material discografic va reprezenta o combinaţie între stilul abordat pe albumul de debut al trupei “Youth & Young Manhood” din 2006 şi cel abordat pe al treilea disc al trupei, “Because of the Times” din 2007. Jared Followill a refuzat să anunţe titlul noului disc, limitându-se să spună că acesta va avea, ca toate albumele precedente ale trupei Kings of Leon, cinci silabe. Înregistrările pentru noul album, care reprezintă o continuare a materialului discografic din 2010 intitulat “Come Around Sundown”, au început anul trecut.