Trupa Kings of Leon va lansa un nou album anul viitor

Formaţia pop-rock americană, care miercuri seară a fost desemnată cea mai bună trupă internaţională şi a primit premiul pentru cel mai bun album internaţional pentru “Only By The Night”, în cadrul galei Brit Awards, a anunţat că va lansa un nou material, anul viitor. Fraţii Followill au declarat că înregistrările pentru următorul album vor începe după ce turneul de promovare se va încheia. Lansarea următorului material este programată pentru a doua jumătate a anului 2010. “Vom fi în turneu pînă la sfîrşitul acestui an, aşa că nu putem să ne apucăm de muncă decît în 2010, iar albumul va apărea, probabil, în toamna lui 2010”, a declarat Matthew Followill, chitaristul trupei. Acesta a adăugat că noul album va fi un pic mai grunge decît cele precedente. Şi basistul Jared Followill a declarat că formaţia a început deja să compună noi piese. “Următorul album pe care-l vom realiza, la care vă pot asigura că lucrăm deja, este unul care mă entuziasmează foarte mult. Încă nu ne-am apucat şi de versuri, dar avem cîteva chestii interesante”, a precizat acesta.

Kings of Leon este o trupă americană din Nashville, statul Tennessee, formată din trei fraţi - Caleb Followill (vocal principal/ chitară), Nathan Followill (percuţie/ backing vocals), Jared Followill (chitară bas/ sintetizator) - alături de vărul lor primar, Matthew Followill (chitară/ backing vocals). Iniţial comparaţi cu cei de la formaţia The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea Rock & roll-ului Dixie-style, Kings of Leon s-a transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental.