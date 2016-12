Trupa Kings of Leon, vizată de un atac cu excremente de porumbel

Muzicienii de la Kings of Leon au fost nevoiţi să abandoneze un concert pe care îl susţineau la St Louis, în Missouri, după ce au fost atacaţi de un stol de porumbei, la scurt timp după ce au urcat pe scenă, mai multe păsări lăsându-şi excrementele pe basistul Jared Followill. Incidentul a avut loc vineri seară, când trupa trebuia să susţină un concert la Verizon Amphitheatre din St Louis. Basistul trupei, Nathan Followill, a scris pe Twitter: „Ne pare rău, St Louis. A trebuit s-o tăiem, porumbeii îşi lăsau excrementele în gura lui Jared şi era prea mare mizeria să mai continuăm”. „Nu daţi vina pe Jared, a fost vina spaţiului de concerte. Poate unora le place rahatul, dar nouă nu ne place. Ne pare rău pentru cei care au mers atâtea mile pentru a ajunge la concert”, a adăugat acesta. „Jared a fost lovit de excremente de câteva ori în timpul primelor două piese”, a spus şi purtătorul de cuvânt al managementului trupei, Andy Mendelsohn. „La a treia piesă, când a fost murdărit pe obraz, aproape de gură, nu au mai suportat. N-a fost numai dezgustător, ci şi toxic. Chiar au încercat să reziste cât au putut acolo”, a mai spus acesta.

Şi trupele care au cântat în deschiderea concertului lui Kings of Leon, The Postelles şi The Stills, s-au confruntat cu aceeaşi problemă, însă, iniţial, celebrii muzicieni americani au vrut să susţină show-ul. Managerii spaţiului de concerte spun că acest lucru se întâmplă de mai mulţi ani, în fiecare vară, dar că fac tot ce pot pentru a rezolva problema.