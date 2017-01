Trupa Kiss revine cu un turneu european

Grupul american de hard rock, celebru pentru ţinutele strălucitoare şi chipurile machiate cu alb şi negru, va sărbători împlinirea a 35 de ani de la debut cu un turneu european ce va începe la Munchen, în Germania, pe 11 mai. Potrivit site-ului oficial al trupei, turneul va cuprinde concerte în Germania, Italia, Serbia, Rusia, Cehia, Marea Britanie, Olanda, Franţa şi Spania. Pînă în prezent au fost programate 14 concerte, din care ultimul este pe 21 iunie, la Bilbao, în Spania, ulterior urmînd a fi adăugate alte date. Este primul turneu european al trupei, obişnuită cu spectacolele de mare anvergură, din 1999.

Trupa Kiss a fost fondată în 1973, de chitaristul Gene Simmons şi chitaristul şi vocalistul Paul Stanley. Aceştia au rămas, de altfel, singurii membri din formula originală. Trupa a devenit repede foarte populară în rîndul adolescenţilor din anii \'70, datorită costumelor extravagante din piele şi paiete, pantofilor cu platformă şi machiajului inspirat de la artişti precum New York Dolls şi Alice Cooper. Gene Simmons este figura cea mai cunoscută din trupă, datorită machiajului care reprezintă aripile unui liliac şi a modului în care scoate limba la public. Printre hiturile trupei Kiss se numără “Detroit Rock City” de pe albumul “Destroyer”, din 1976, “Rock\'n\'Roll All Night” sau “I Was Made For Lovin\' You”, din 1979.