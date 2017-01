Trupa Limp Bizkit se reuneşte pentru un turneu mondial

Membrii formaţiei de rock americane au anunţat că se reunesc în formulă completă, la cinci ani de la destrămarea trupei, ei urmînd să plece într-un turneu mondial, în primăvară, pentru că se simt ”dezgustaţi şi plictisiţi de muzica actuală”. La acest turneu mondial al trupei reunite, condusă de solistul Fred Durst, va participa şi chitaristul Wes Borland, care a părăsit Limp Bizkit în 2001. Membrii trupei Limp Bizkit sînt consideraţi pionierii genurilor muzicale nu-metal, fusing hard rock şi rapcore. Muzicienii care vor porni în turneu sînt Fred Durst, Wes Borland, Sam Rivers, John Otto şi DJ Lethal.

Limp Bizkit va porni într-un nou turneu mondial, care include concerte în Europa de Est, dar şi festivalurile de muzică Rock Am Ring şi Rock Im Park din Germania. De asemenea, trupa plănuieşte lansarea unui nou album. Trupa a fost înfiinţată în Florida, în 1995, albumul de debut, ”Three Dollar Bill, Yall$”, fiind lansat în 1997. Trupa s-a destrămat în 2004. Cel mai cunoscut album al trupei, ”Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water”, a fost lansat în 2000.