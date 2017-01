Trupa „Luna amară“ va suna dulce din nou la Constanța, aducând muzică bună

Luna Amară este cea mai complexă şi mai controversată apariţie muzicală a scenei rock româneşti din anii 2000 încoace. Cenzurată din cauza opiniilor politice tranşante, cu un clip pe tv atunci când încă nu exista un album, prezentă la toate festivalurile importante, o noutate absolută prin integrarea sunetului de trompetă într-un sound alternative, Luna Amară şi-a format un public al său, un public care vrea să înţeleagă mai mult, care vrea să se implice mai mult.

La cinci ani de la „Pietre în alb”, albumul care a marcat un apogeu de maturitate și complexitate în muzica formației „Luna Amară“, trupa clujeană revine cu un nou disc ieșit din orice tipare. „Aproape” este o colecție de șapte cântece într-un registru semi-acustic, păstrând amprenta lirică și muzicală a trupei, dar ducând totul la un alt nivel. Turneul de lansare „Aproape” ajunge la Constanța duminică, 15 ianuarie, în Doors Club (str. Traian nr. 68A) începând cu ora 20.00!

„Toamna trecută ne-am decis să semnăm cu Universal Music România și să lansăm un nou material discografic. Albumul se numește Aproape, are 7 piese si nu știm precis dacă e un EP mai lung sau un LP mai scurt... Dacă v-a plăcut Don't Let Your Dreams Fall Asleep, atunci o să vă placă și Aproape, însă veți avea și una-două surprize. Așteptăm cu nerăbdare să ne vedem la concerte!”, scrie Mihnea Blidariu.

Albumul „Aproape” este disponibil la download digital pe iTunes și Google Play, la streaming pe Deezer, Zonga, Apple Music, Spotify și alte platforme, precum și în format fizic (CD) în librăriile Cărturești și în magazinele online emag.ro și getmusic.ro.

Haideți așadar la concertul de pe 15 ianuarie de la Doors Club din Constanța și fiți alături de Luna Amară la lansarea noului lor material discografic! Concertul începe de la ora 20.00, iar biletele costă 30 de lei.