Trupa Maroon 5 a preluat o piesă a lui Frank Sinatra

Adam Levine şi colegii săi din trupa Maroon 5 au înregistrat piesa ”The Way You Look Tonight”, interpretată de Frank Sinatra, care este inclusă pe un album care conţine atît preluări, cît şi piese originale şi care a fost lansat pe iTunes Music Store. ”El este unul dintre artiştii mei preferaţi din toate timpurile. Întotdeauna am fost un mare fan al lui, încă de cînd aveam 15 ani”, a declarat Adam Levine pentru Billboard.com.. Coverul piesei “The Way You Look Tonight” înregistrată de trupa Maroon 5 este doar una dintre cele 13 melodii incluse de Apple pe albumul “His Way, Our Way” o colecţie de coveruri şi piese originale, lansată marţi, pe iTunes Music Store. Ceilalţi artişti care au participat la acest proiect, realizînd coveruri după piesele lui Frank Sinatra au fost The Kooks, John Rich, Seether, The Morning Benders şi The Kills. O pagină de pe site-ul iTunes a fost special creată pentru acest eveniment şi le oferă utilizatorilor posibilitatea să asculte atît coverurile, cît şi piesele originale, iar titlurile lor au fost prezentate unele lîngă celelalte. Această colecţie, pe care iTunes a realizat-o cu sprijinul Frank Sinatra Enterprises, vizează prezentarea repertoriului marelui cîntăreţ unui public nou şi mult mai tînăr, dar şi prezentarea unor noi artişti fanilor fideli ai acestuia.

Trupa Maroon 5 a colaborat cu producătorul muzical David Campbell la orchestraţia acestui cover, care a fost înregistrat chiar în studioul Capitol Records din Hollywood, locul preferat de Frank Sinatra. Totodată, Adam Levine şi colegii lui de trupă se află în prezent într-un studio de înregistrări din Elveţia, împreună cu producătorul Mutt Lange, unde lucrează la următorul lor album.