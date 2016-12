Trupa Men at Work plăteşte daune pentru un plagiat

Piesa “Down Under” a trupei australiene Men at Work, care a avut un mare succes în discotecile anilor \'80, plagiază un celebru cântec pentru copii, formaţia urmând să plătească despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor. Judecătorul federal Peter Jacobson a considerat că nu este întâmplătoare asemănarea între piesa “Down Under” şi cântecul popular australian “Kookaburra”, cântat copiilor, de multe decenii, în Australia. “Am ajuns la concluzia că partitura de flaut din , din înregistrările din 1979 şi 1981, încalcă legea drepturilor de autor care protejează , pentru că reproduce o parte substanţială a operei compuse de Marion Sinclair în 1935”, a declarat judecătorul australian.

Marion Sinclair este autoarea cântecului “Kookaburra Sits in the Old Gum Tree”, ale cărui drepturi de autor au fost achiziţionate de societatea Larrikin, în 1990. Justiţia australiană a decis că societatea Larrikin are dreptul să ceară despăgubiri al căror cuantum nu a fost deocamdată stabilit, din partea grupului Men at Work şi trusturilor Sony BMG şi EMI. O nouă şedinţă care va analiza modalităţile de plată a acestor despăgubiri va avea loc pe 25 februarie. Grupul new wave australian Men at Work a dominat topurile muzicale de la începutul anilor \'80 cu piesa “Down Under” şi a primit premiul Grammy în 1983, fiind desemnat Cel mai bun debut al anului. Trupa a vândut peste 30 de milioane de albume pe plan mondial.