Trupa Motörhead face afaceri cu bijuterii

Trupa britanică de rock Motörhead, care va cânta anul viitor la Bucureşti, a intrat în afaceri cu bijuterii, alături de o firmă de profil care deţine magazine în Londra, Los Angeles şi New York. Membrii trupei şi-au dat acordul pentru ca firma The Great Frog să lanseze, în ediţie limitată, un inel cu numele Motörhead Warpig, aflat deja în magazine. În Marea Britanie, preţul unui astfel de inel este de 220 de lire sterline. Primele cinci inele au fost oferite chiar componenţilor trupei. The Great Frog este cel mai popular brand de bijuterii în rândul artiştilor de rock şi al fanilor acestora. Firma a avut colaborări similare şi cu alte trupe de top, printre care Led Zeppelin, Kiss, Aerosmith, REM, ZZ Top şi Metallica. ”Am inele pe toate degetele de la mâini şi toate provin de la The Great Frog”, a declarat basistul de la Motörhead, Lemmy Kilmister.