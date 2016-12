Trupa Mötley Crüe se destramă în 2015

Trupa americană Mötley Crüe, emblematică pentru curentul glam metal, promovat intens în anii '80 de postul MTV, a anunţat că se va destrăma oficial în 2015, după încheierea turneului său de adio. Membrii formaţiei americane, devenită celebră graţie unor piese de succes precum „Dr. Feelgood” sau „Girls, Girls, Girls”, au anunţat că au semnat un contract prin care s-au angajat să nu mai susţină niciodată alte turnee, în timpul unei conferinţe de presă ce a avut loc în oraşul lor natal, Los Angeles. „Tommy a spus-o cel mai bine, recent, atunci când a zis că un turneu de adio este acela făcut de o trupă care face mai întâi un turneu de adio, dar apoi se reuneşte, mai face un turneu de adio, se destramă din nou şi iar se reuneşte”, a declarat basistul Nikki Sixx, referindu-se de la o declaraţie recentă a toboşarului Tommy Lee. „Am decis ca acesta să se numească „turneul final” pentru noi şi am decis să semnăm un contract prin care să vă spunem că acest lucru este real, pentru că noi vrem să fim mândri de Mötley Crüe şi vrem ca fanii noştri să fie mândri de Mötley Crüe în deceniile care vor veni”, a adăugat Nikki Sixx.

Turneul final al trupei americane va debuta pe 2 iulie, cu un concert la Grand Rapids, în statul Michigan, iar secţiunea nord-americană a turneului se va încheia pe 21 noiembrie, în oraşul canadian Vancouver. Turneul va continua apoi pe alte continente şi se va încheia în anul 2015.

Controversată, dar şi adulată, trupa Mötley Crüe a reuşit să vândă, de la înfiinţarea sa, în 1981, până în prezent, peste 80 de milioane de albume. Mötley Crüe este o trupă de glam metal, care a reuşit să-şi câştige respectul fanilor americani odată cu lansarea primului ei album, „Too Fast For Love”. Răsfăţată în America şi aşteptată cu nerăbdare de iubitorii de heavy metal de pe toate continentele, Mötley Crue a marcat istoria anilor '80 cu albume precum „Shout at the Devil” din 1983, „Theatre of Pain” din 1985 şi „Girls, Girls, Girls” din 1987.