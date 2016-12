Trupa My Chemical Romance s-a despărţit

După 12 ani de carieră, membrii trupei My Chemical Romance s-au despărţit, după cum au anunţat pe site-ul lor oficial. Muzicienii din New Jersey au cântat împreună din 2001 şi au lansat patru albume de studio şi hitul ”Welcome to the Black Parade”, în 2006. Într-o declaraţie postată pe site-ul oficial, aceştia mărturisesc că a fost ”o adevărată binecuvântare” să facă parte parte din trupa My Chemical Romance, având astfel ocazia să vadă şi să experimenteze lucruri pe care le credeau imposibile. ”Am împărţit scena cu oameni pe care îi admirăm, cu oameni care ne sunt modele şi cu - acesta a fost cel mai bun lucru dintre toate - prieteni. Şi acum, ca toate lucrurile minunate, această experienţă a ajuns la final”, se arată în mesajul trupei. De asemenea, membrii formaţiei au mulţumit fanilor că au făcut parte din aventura lor.