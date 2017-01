Trupa „Nazareth”, în România

Trupa rock „Nazareth” va concerta la Arenele Romane din capitală, pe data de 26 aprilie 2009, în cadrul turneului de promovare a celui mai recent material al trupei, intitulat „The Neuz” şi lansat în februarie 2008. Proiectul „The Neuz” se suprapune cu aniversarea a 40 de ani de existenţă a trupei. Turneul „40th. Anniversary Tour”, început în Suedia, pe data de 25 ianuarie, a numărat concerte în 18 ţări, de pe trei continente şi datorită succesului de care s-a bucurat, va continua şi în 2009. Deocamdată, nu a fost anunţată trupa care va deschide concertul din România al celor de la „Nazareth”.

Formaţia „Nazareth” a fost înfiinţată în anul 1968, în Dunfermline, Scoţia. Albumul de debut al trupei, intitulat „Nazareth”, a fost lansat în 1971, la Londra, fiind urmat de „Exercises”, în 1972, „Razamanaz”, în 1973, „Loud \'N\' Proud”, la sfîrşitul lui 1973, „Rampant”, în 1974, „Hair of the Dog”, în 1975, „No Mean City” şi „Malice in Wonderland”, în 1979, toate acestea bucurîndu-se de un succes uriaş. Componenţa actuală a trupei este: Dan McCafferty - voce, Jimmy Murrison - chitară, Pete Agnew - bas şi Lee Agnew - tobe.