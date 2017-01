Trupa Parlament, la Galele Studenţeşti de la Costineşti

Cel mai important eveniment pentru tineret al anului, "Galele studenţeşti - Unplugged 2006", organizat în staţiunea Costineşti, a continuat, la sfîrşitul săptămînii trecute, cu un nou concert. "Proiectul are ca scop promovarea tinerilor care activează în cadrul caselor de cultură ale studenţilor. Acesta este de altfel şi motivul pentru care trupele invitate sînt cele care s-au lansat pe scenele acestor instituţii", a declarat Manuel Avramescu, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), unul dintre organizatori. Sîmbătă seara, spre încîntarea tinerilor constănţeni, precum şi a turiştilor sosiţi pe litoral, pe scena clubului "White Horse" au urcat membrii trupei "Parlament". Deşi repertoriul acestora a cuprins doar două piese noi, ţinînd cont de faptul că de un an şi jumătate, trupa nu a mai scos pe piaţă nici un album, auditoriul a dansat pe ritmurile melodiilor "Suflet pierdut", "Trăieşte-ţi viaţa" sau "Vine vara". Doru Isăroiu, solistul trupei le-a promis însă fanilor că va reveni cît mai curînd în prim plan cu un nou produs discografic. Potrivit cîntăreţului, single-ul care va fi promovat se intitulează "Casanova" şi are nuanţe melancolice. Videoclipul piesei, care a fost deja filmat, va da ocazia fanilor, după cum spun membrii trupei, să admire multe fete frumoase, rolul lui Casanova fiind jucat de Doru Isăroiu. "Participăm la acest eveniment cu ceea ce ştim noi să facem mai bine: să cîntăm", a declarat solistul formaţiei "Parlament". Galele Studenţeşti vor mai aduce în faţa publicului formaţii cunoscute precum Ţapinarii şi Timpuri Noi, sau cîntăreţi precum Alina Sorescu. Organizatorii, ANSIT, Autoritatea Naţională pentru Tineret (ANT), Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (ASS) şi Euro 26 şi-au propus însă ca prin intermediul acestor gale să ofere posibilitatea şi tinerelor talente de a se afirma, drept pentru care, pe scena "White Horse" vor concerta trupele "Jump" din Cluj, "Dublu sens" din Bucureşti. "Galele Studenţeşti - Unplugged 2006" nu înseamnă doar concerte, cei interesaţi putînd lua parte cu întreceri sportive desfăşurate pe plaja din Costineşti, concursuri de miss sau proiecţii de filme. În seara aceasta, tinerii sînt aşteptaţi lîngă obeliscul din staţiunea Costineşti, pentru un concert al Alinei Sorescu.