Trupa Queen, la gala caritabilă organizată de prinţul Charles

Muzicienii britanici Brian May şi Roger Taylor, doi dintre supravieţuitorii legendarei trupe rock Queen, au urcat din nou pe scenă, miercuri seară şi au cântat piesele care i-au consacrat, la gala caritabilă organizată în Londra de prinţul Charles. Fără regretatul Freddie Mercury, cei doi au împrumutat solist vocal de la alte trupe, respectiv pe Tom Chaplin de la Keane, pentru piesa “It\'s a Hard Life” şi pe Midge Ure de la Ultravox, pentru “Seven Seas of Rhye”. La gala caritabilă au mai cântat, printre alţii, Phil Collins, Eric Clapton, Tom Jones, Alison Moyet şi Mike and the Mechanics. Spectacolul s-a încheiat cu cea mai cunoscută piesă a trupei Queen, “We Will Rock You”, cântată la unison de toţi artiştii participanţi la eveniment.

Gala caritabilă organizată de prinţul Charles, prima din ultimii 20 de ani, are ca scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea tinerilor dezavantajaţi care nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă. Primul eveniment de acest gen a fost organizat în 1976, tot într-o perioadă în care Marea Britanie resimţea efectele recesiunii economice.