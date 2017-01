Trupa Queen lansează primul album după 13 ani

Un turneu cu 28 de concerte susţinute în 14 ţări, timp de şapte săptămîni, va marca lansarea pe data de 1 septembrie a primului album al trupei britanice Queen după 13 ani. La producerea noului album, care încă nu a primit un nume, participă Paul Rodgers, care s-a alăturat vechilor membri ai trupei, chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor. Albumul va fi lansat cu două săptămîni înaintea turneului Rock The Cosmos 2008 Concert Tour. Este primul album de studio al trupei, după “Made in Heaven” lansat în 1995, la patru ani de la moartea lui Freddy Mercury, de Brian May, Roger Taylor şi basistul John Deacon, care nu participă însă la actualul proiect al trupei.

Trupa Queen a anunţat deja destinaţiile din cadrul turneului european, ce se va deschide pe 16 septembrie, la Moscova şi va include concerte în Polonia, Germania, Belgia, Franţa, Italia, Elveţia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Serbia, Cehia şi Austria. În Polonia, trupa Queen va susţine un concert gratuit pe Şantierul Naval de la Gdansk, unde a fost fondat sindicatul Solidaritatea, în anii \'80. Este posibil ca ulterior, turneul să fie extins în America Latină, potrivit site-ului de Internet, care nu oferă alte detalii.