Trupa Queen plănuieşte o continuare a musical-ului “We Will Rock You”

Brian May plănuieşte o continuare a musicalului de succes “We Will Rock You”, care a fost prima dată pus în scenă în mai 2002. “Va fi o adevărată provocare!”, a declarat chitaristul legendarei trupe britanice. Muzicianul în vîrstă de 60 de ani a indicat că musical-ul scris şi regizat de Ben Elton, a adus în săli, de la premiera sa din mai 2002, două milioane de spectatori. Bazat pe piesele trupei Queen, “We Will Rock You” a fost pus în scenă în Australia, Spania, Rusia, SUA, Japonia şi Germania.

În luna martie, membrii trupei Queen au mai anunţat, pe site-ul lor oficial de Internet, că vor lansa, în septembrie, primul album din ultimii 13 ani şi au dat detalii despre următorul turneu. Albumul, care încă nu are un titlu, va fi lansat pe 1 septembrie. Paul Rodgers, care s-a alăturat lui Brian May şi Roger Taylor după moartea solistului, Freddie Mercury, în 1991, a colaborat la acest album. În schimb, John Deacon a ales să nu participe la realizarea materialului discografic. Primul album de la “Made in Heaven”, în 1995, va fi lansat cu două săptămîni înainte de debutul turneului grupului, ce va dura şapte săptămîni şi va cuprinde concerte în 14 ţări. Turneul va debuta la Moscova, pe 16 septembrie. Grupul va cînta apoi în Polonia, Germania, Belgia, Franţa, Italia, Elveţia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Serbia, Cehia şi Austria. Este posibil ca ulterior turneul să fie extins în America Latină.