Trupa Queen rămîne iar fără solist

Cu puţin timp înainte de debutul turneului de vară alături de trupa lui principală, Bad Company, cîntăreţul Paul Rodgers a declarat pentru revista “Billboard” că a părăsit trupa Queen, pe cale amiabilă. “Pentru moment, ne vom retrage din această colaborare. Aranjamentul meu cu trupa Queen a fost asemănător aranjamentului cu Jimmy Page pentru colaborarea cu trupa The Firm. Ca şi atunci, nici acesta nu a fost un aranjament permanent”, a explicat Paul Rodgers. “Cred că, de fapt, noi am avut mare succes. Am avut două turnee mondiale, o serie de înregistrări live şi am înregistrat un album de studio”, a adăugat acesta. Totuşi, albumul “The Cosmos Rocks” a fost dezamăgitor din punct de vedere comercial, chiar dacă a reprezentat aproape un eveniment istoric pentru Brian May şi Roger Taylor, care nu mai intraseră în studiouri şi nu mai înregistraseră nimic nou de foarte mult timp. Paul Rodgers nu a respins nici posibilitatea de a colabora din nou cu membrii trupei Queen: “Viitorul e ca o carte deschisă. Dacă mă vor contacta să cîntăm împreună pentru un eveniment de caritate, de exemplu, sau ceva de acest gen... Voi fi, cu siguranţă, foarte interesat de acest lucru”. Turneul de vară al trupei Bad Company, în componenţa Paul Rodgers - voce, Mick Ralphs - chitară şi Simon Kirke - tobe, va include zece concerte şi va debuta pe 17 iunie, în SUA, la Seminole Hard Rock din Hollywood, Los Angeles.

Trupa Queen şi Paul Rodgers şi-au început colaborarea în 2004, la 13 ani de la moartea celebrului solist al formaţiei, Freddie Mercury, cînd şi-au unit forţele pentru primul lor concert, cu ocazia galei U.K. Music Hall of Fame Awards. Au concertat apoi în Europa şi Japonia, în 2005, turneu care s-a concretizat ulterior prin primul lor DVD live, Return of the Champions. A urmat un nou turneu, în America de Nord, în 2006. Trupa Queen va lansa un DVD cu înregistrarea unui alt concert live, intitulat Live in Kharkov, pe 16 iunie, show-ul fiind înregistrat pe 12 septembrie 2008, în Ucraina.