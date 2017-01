Trupa Queen, recompensată cu Global Icon Award

Queen, una dintre cele mai influente formaţii rock din toate timpurile, va primi premiul Global Icon la ediţia din acest an a MTV Europe Music Awards (EMA), eveniment care se va desfăşura pe data de 6 noiembrie, la Belfast. Legendara trupă rock va susţine şi un concert, în contextul în care în acest an se împlinesc 40 de ani de la fondarea trupei, în 1971. De atunci şi până în prezent, trupa a atins performanţe remarcabile, incluzând vânzări de 300 de milioane de albume în întreaga lume, au ocupat de 16 ori primul loc în clasamentele de albume, de 18 ori în cele de single-uri. În Marea Britanie, compilaţia ”Greatest Hits” s-a vândut în nu mai puţin de 5,7 milioane de copii, fiind cel mai bine vândut album din toate timpurile. Concertul Queen va fi unul dintre atracţiile premiilor MTV EMA 2011, gală ce va fi prezentată de Selena Gomez şi va fi transmisă în România, duminică, 6 noiembrie, de MTV România. ”Suntem foarte onoraţi că vom primi un Global Icon. Vom face tot ce putem să demonstrăm că îl merităm”, a declarat Brian May.

Fondată în anul 1971, trupa Queen, formată din Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, a semnat primul contract de înregistrări cu EMI în 1972. În iulie 1973, Queen a lansat primul single, ”Keep Yourself Alive”, urmat imediat de albumul de debut, ”Queen”. În 1974 a apărut al doilea album, ”Queen II”, ce conţine primul lor single hit, ”Seven Seas of Rhye”, care s-a clasat pe locul zece în topul din Marea Britanie. Acesta a fost urmat de un al doilea hit single, care a devenit primul lor hit în SUA, ”Killer Queen” de pe albumul ”Sheer Heart Attack”, urmat în acelaşi an de un turneu important în Marea Britanie. Anul 1975 a adus lansarea single-ului ”Bohemian Rhapsody”, extras de pe ”A Night at the Opera”, iar doi ani mai târziu, în 1977, Queen a scos pe piaţă ”We Are The Champions” şi ”We Will Rock You”. Ambele piese devin unele dintre cele mai cunoscute şi mai iubite din întreaga lor carieră, urmând şi lansarea celui de al şaselea album, ”News of the World”.

Au urmat turnee în toată Europa, Japonia, SUA şi America de Sud. La sfârşitul lui 1981, formaţia a colaborat cu David Bowie pentru piesa ”Under Pressure”. 1986 a marcat apariţia celui de-al 12-lea album, ”A Kind Of Magic”, reprezentând şi coloana sonoră a filmului ”Highlander”, semnat de Russell Mulcahy. Au urmat inclusiv două concerte legendare, la Wembley Stadium şi cel în aer liber la Knebworth Park, în august. Acesta urma să fie, de altfel, ultimul concert Queen cu Freddie Mercury. Queen a lansat 15 albume până la destrămarea sa, în 1991, după decesul lui Freddie Mercury, din cauza maladiei SIDA. La o zi după ce a anunţat în mod public că era bolnav de SIDA, Freddie Mercury a murit pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani. În octombrie 2002, Queen a primit propria stea pe celebrul Bulevard al Faimei, alături de Beatles, fiind singurele două formaţii din afara teritoriul SUA recompensate cu o asemenea onoare. Din 2005 până în 2008, Brian May şi Roger Taylor au dus Queen din nou într-un circuit de concerte, pentru prima dată din 1986, alături de cântăreţul şi compozitorul Paul Rodgers, în Marea Britanie, Europa, America de Nord, America de Sud şi Japonia.