Trupa RBD se desparte în 2009

Membrii trupei mexicane RBD se vor despărţi în 2009, turneul grupului, care debutează pe 21 august, la Madrid şi include 25 de concerte în mai multe ţări, printre care şi România, fiind considerat etapa finală a formaţiei. Printe ţările incluse pe agenda turneului de adio al trupei RBD se numără Spania, Serbia, Slovenia, Venezuela, Argentina, Peru, Brazilia, Mexic şi SUA. Cei de la RBD vor concerta şi la Bucureşti, pe 6 septembrie, la Sala Polivalentă.

“Am realizat împreună un vis care părea imposibil de atins. Am cîntat, ne-am bucurat, am rîs şi am plîns în cîntecele noastre, în faţa a milioane de oameni. Am lăsat o amprentă puternică în viaţa multor persoane, dragii noştri fani! Şi voi, la rîndul vostru, aţi lăsat semne inegalabile, de neşters, în vieţile noastre; vă vom purta în inimile noastre pentru totdeauna”, se arată într-un comunicat remis de membrii trupei latino.

În ciuda acestui anunţ, RBD îşi continuă planurile de a realiza un film, precum şi înregistrările ultimului lor material de studio. Totodată, cei şase nu exclud posibilitatea unei colaborări pe viitor, în cadrul unor proiecte. Trupa RBD s-a format în anul 2004, în telenovela “Rebelde” şi îi are în componenţă pe: Anahi (Mia Colucci în telenovelă), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Christopher Uckerman (Diego Bustamante), Dulce Maria (Roberta Pardo), Mayte Perroni (Lupita Fernandez) şi Christian Chavez (Giovanni Mendez).