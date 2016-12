După o pauză de cinci ani, trupa Red Hot Chili Peppers revine în forţă pe piaţa muzicală, odată cu lansarea materialului discografic “I\'m with You”, al zecelea album de studio din cariera grupului californian, după plecarea chitaristului John Frusciante. Înfiinţat în urmă cu aproape 30 de ani, de Flea la chitară bas şi Anthony Kiedis, solist, buni prieteni din copilărie, acest grup californian a devenit unul dintre numele majore din muzica rock a anilor ‘90, graţie albumelor “Blood Sugar Sex Magik” din 1991 şi “Californication din 1999. Red Hot Chili Peppers a vândut în total peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă.

După epuizantul turneu mondial de promovare a albumului “Stadium Arcadium” din 2006, trupa şi-a acordat o perioadă de pauză. Flea s-a înscris la universitate, pentru a urma cursuri în muzicologie, Anthony Kiedis a devenit tată, iar John Frusciante a decis să părăsească grupul, pentru a doua oară în tumultuoasa istorie a formaţiei. Chitaristul a fost înlocuit cu Josh Klinghoffer, un muzician cu 15 ani mai tânăr decât ceilalţi colegi de trupă, dar care a cântat deja în turnee şi a participat alături de aceştia în studiouri la sesiuni de înregistrări. Mulţi fani regretă însă absenţa lui John Frusciante, a cărui virtuozitate a jucat un rol crucial pentru succesul trupei Red Hot Chili Peppers. Cu Josh Klinghoffer, chitara a devenit mai discretă şi a rămas în plan secund, în spatele basului lui Flea şi al tobelor lui Chad Smith. Însă sosirea tânărului muzician în trupă pare că a revitalizat Red Hot Chili Peppers, obligându-i pe membrii grupului să îşi revizuiască obiceiuri mai vechi. “Eram atât de obişnuit cu modul în care John (Frusciante) compunea, încât am avut nevoie de ceva timp pentru a înţelege felul în care John interacţiona cu ceea ce cântam eu”, a mărturisit recent Flea într-un interviu acordat revistei “Spin”. Alte elemente au apărut pentru a influenţa maniera de a compune a celebrului basist: studiile sale în muzicologie care l-au determinat să compună pentru prima dată la pian pentru noul album, escapadele sale muzicale în Etiopia, alături de muzicianul britanic Damon Albarn, liderul trupelor Blur şi Gorillaz.

Înregistrat cu celebrul Rick Rubin, producătorul grupului începând cu albumul “Blood Sugar Sex Magik”, “I\'m with You” reflectă aceste schimbări. Grupul a revenit la o formulă muzicală mai simplă, după ambiţiosul “Stadium Arcadium”, un dublu album conceptual. Deşi mai puţin percutante ca în trecut, piesele rock cu influenţe funk sunt însă proaspete şi agreabile, fiind uşor de ascultat. Muzica de pe acest album are multe influenţe, popul anilor \'60, surf music şi chiar glam-rock. Vocea lui Anthony Kiedis, o altă “marcă” a trupei Red Hot Chili Peppers, a rămas la fel de tânără, în ciuda faptului că solistul american are 48 de ani. Deşi, ca ansamblu, pare uşor şi dansant, scăldat muzical de soarele Californiei, “I\'m With You” vorbeşte despre viaţă, moarte şi trădare. Prima zi de repetiţii a fost marcată de moartea unui prieten apropiat al grupului californian, un eveniment care a reprezentat sursa de inspiraţie pentru piesa “Brendan\'s Death Song” şi a dat tonul general al acestui album.

Trupa Red Hot Chili Peppers a permis ca noul album să poată fi ascultat gratuit pe Internet, cu câteva zile înainte de a fi lansat. Pentru a sărbători această lansare, trupa americană va susţine, marţi, la Koln, un concert special, care va fi transmis în direct într-o serie de cinematografe din mai multe ţări europene. Trupa Red Hot Chili Peppers a câştigat şapte premii Grammy şi a vândut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, având şapte piese în Top 40 al Billboard Hot 100, din care trei au intrat în Top 10.