Trupa rock Nazareth are un nou solist

Trupa britanică de hard rock Nazareth a depăşit momentul dificil prin care a trecut recent, după plecarea solistului Linton Osborne, şi l-a angajat în locul acestuia pe Carl Sentance, fostul solist al trupei Persian Risk, care i-a impresionat pe noii săi colegi încă de la prima audiţie. Linton Osbourne a părăsit trupa Nazareth în luna ianuarie, după ce îl înlocuise anterior pe solistul original al formaţiei, Dan McCafferty, care a fost nevoit să se retragă din activitatea muzicală din motive medicale.

Trupa britanică Nazareth, una dintre legendele rock ale anilor '60 - '70, a fost înfiinţată în decembrie 1968, în Dunfermline, Scoţia, din... cenuşa unei trupe semiprofesioniste locale, The Shadettes, de solistul Dan McCafferty, chitaristul Manny Charlton (ex-Mark V şi The Red Hawks), basistul Pete Agnew şi bateristul Darrell Sweet. Membrii trupei Nazareth au început să cânte prin cluburile scoţiene, la sfârşitul anilor '60, şi au reuşit în doar câţiva ani să lanseze un album care şi în prezent reprezintă o referinţă pentru orice ascultător de rock, ”Hair of the Dog”, probabil cel mai cunoscut material discografic al lor, care a inspirat formaţii precum Guns N' Roses. Balada ”Love Hurts”, care a făcut înconjurul lumii, câştigând discul de platină şi ocupând prima poziţie în topurile din Europa şi SUA, a rămas o preferată a publicului, chiar şi la aproape patru decenii de la lansare. Cel mai recent album de studio al formaţiei scoţiene, care a susţinut mai multe concerte şi în România, se intitulează ”Rock 'n' Roll Telephone” şi a apărut pe piaţă în 2014.