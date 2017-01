Trupa Ro-Mania, indignată de asocierea cu Ionuţ Voicu

Formaţia Ro-Mania şi casa de discuri MediaPro Music dezmint faptul că Ionuţ Voicu mai face parte din trupă, subliniind că acesta se foloseşte „fraudulos\" de numele „Ro-Mania\", în ciuda faptului că a părăsit formaţia în urmă cu trei ani. Răzvan Ştefaniu, Ionuţ Andras şi Cătălin Voicu, actualii componenţi ai trupei Ro-Mania, ţin să precizeze că Ionuţ Voicu nu mai face parte din trupa Ro-Mania încă din anul 2006. „Ionuţ a părăsit această formaţie în urmă cu mult timp şi ani de zile a apărut în presă şi la emisiuni de televiziune folosindu-se de notorietatea pe care trupa Ro-Mania a dobîndit-o. Prin urmare, rugăm mass-media să nu îl mai plaseze pe Ionuţ Voicu în trupa Ro-Mania\", a declarat Răzvan Ştefaniu.

În ultimele două zile, Ionuţ Voicu a declanşat un adevărat scandal în presă, fiind acuzat că a furat o parte din banii strînşi în urma unui concert caritabil, desfăşurat în primăvara acestui an, în scopul salvării unui băieţel. În tot timpul acestui scandal, Ionuţ Voicu a fost prezentat ca făcînd parte din trupa Ro-Mania. „Întîmplarea face că în componenţa actuală a trupei unul dintre membri să poarte numele de Ionuţ. Este vorba despre Ionuţ Andras, iar acest scandal îi prejudiciază grav imaginea colegului nostru. În plus, trupa Ro-Mania a adoptat o altă strategie de promovare în ultimul an şi nu este momentul să fim implicaţi, gratuit, într-un scandal. Sîntem aproape de finalizarea înregistrarilor pentru albumul ‘Încă o dată’, care vine după campania de succes ‘Cele mai frumoase’, pe care am desfăşurat-o în ultimele luni alături de Monica Columbeanu. Nu ne dorim ca publicul să fie indus în eroare de faptele unui individ care nu mai are de-a face cu trupa Ro-Mania de foarte mult timp\", continuă Răzvan Ştefaniu.

Din cauza prejudiciului de imagine cauzat de folosirea frauduloasă a numelui trupei, cei trei membri Ro-Mania intenţionează să îl acţioneze pe acesta în judecată şi să îi ceară daune în valoare de peste 50.000 de euro.