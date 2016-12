Trupa Roxette s-ar putea reuni

După o absenţă de cinci ani, grupul suedez se află în negocieri pentru o posibilă reunire. Trupa Roxette a concertat pentru ultima oară în 2002, cu puţin timp înainte ca solista grupului, Marie Fredriksson, să fie diagnosticată cu o tumoră cerebrală. Marie Fredriksson l-a revăzut totuşi pe fostul ei coleg de trupă, Per Gessle, în 2004, cu ocazia celebrării celei de-a 25-a aniversări a grupului, dar apoi cei doi muzicieni au preferat să se concentreze asupra proiectelor solo. În prezent, însă, Per Gessle consideră că o reunire a grupului Roxette este posibilă în viitorul apropiat. “Într-un mod sau altul, cred că vom face ceva împreună, chiar dacă nu va fi, poate, un turneu. Nu ştiu exact cînd se va întîmpla acest lucru, dar nu văd niciun motiv care ar putea să ne împiedice. Este o chestiune care depinde de cum se va simţi Marie şi de proiectele mele curente”, a precizat compozitorul şi chitaristul trupei Roxette.

Trupa suedeză Roxette a devenit cunoscută în anii \'90, fiind considerată una dintre cele mai populare din lume. Celebrul duet a avut patru piese care au ajuns pe prima poziţie a clasamentelor muzicale din întreaga lume, “The Look”, “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love” şi “Joyride”.