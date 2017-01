Trupa Scorpions şi-a luat adio de la fanii români

Aproape 20.000 de spectatori au fost prezenţi, joi seară, la concertul de adio susţinut de trupa Scorpions la Bucureşti. Deschiderea evenimentului a fost făcută de formaţiile autohtone Trooper şi Christian Becker & Avenue. Celebrii rockeri germani au dovedit respect faţă de public, şi prin punctualitatea lor: şi-au făcut apariţia pe scenă (anunţată de o voce puternică din fundal) la scurt timp după ora 20.00.

Intrarea legendarilor artişti a fost spectaculoasă: cu jocuri de lumini, toboşarul James Kottak ridicat pe un postament la trei metri deasupra scenei, chitariştii Rudolf Schenker şi Matthias Jabs înaintând pe un podium în mulţime, cu bassistul Pawel Maciwoda făcând un show electrizant şi vocea lui Klaus Meine acoperind aplauzele şi ovaţiile entuziaste ale celor prezenţi. Piesa care dă titlul celui mai recent album al lor, „Sting in the Tail\", a fost prima interpretată şi s-a bucurat de o reacţie generală favorabilă. Au urmat celebrele hituri precum “Send Me an Angel\", \"Holiday\" şi, la bis, \"Wind of Change\", \"Still Loving You\" şi \"Rock You Like a Hurricane\". Mulţimea s-a dezlănţuit, iar solistul a mulţumit, în română sau engleză, după fiecare piesă. La un moment dat, a amintit că este vorba de un turneu de adio, dar ce-i mai bun va fi de-acum încolo, anunţând melodia \"The Best Is Yet to Come\", tot de pe recentul album.

Kottak a revenit în forţă, în atenţia spectatorilor: cu bustul gol, având numele scris pe piept şi pe baterii, a susţinut un solo timp de cinci minute. La sfârşit, s-a urcat cu picioarele pe tobe şi şi-a arătat tatuajul de pe spate cu mesajul „Rock \'n\' Roll Forever\". Membrii trupei Scorpions au fluturat steagul României pe scenă şi au avut textul \"Bukarest\" în proiecţiile de pe fundal, în timpul melodiei \"Big City Nights\".

Nu doar solista Roxette şi-a sărbătorit în concert, la Bucureşti, ziua onomastică, ci şi sunetistul legendarei trupe germane, pentru care atât artiştii, cât şi publicul au cântat \"Happy Birthday”. După ultimul bis, Klaus Meine a strâns din mulţime mai multe steaguri ale României, dar şi unul al Bulgariei şi le-a purtat pe umeri, luându-şi „la revedere” alături de ceilalţi colegi de trupă. Show-ul lor a făcut parte din turneul mondial de adio \"Get Your Sting and Blackout World Tour\", programat să se desfăşoare pe durata a trei ani, în toată lumea.