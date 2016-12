Trupa Skunk Anansie, un album best of în toamnă

Trupa britanică va lansa, pe 14 septembrie, o nouă piesă, intitulată “Because Of You”, aceasta precedînd apariţia unui album Best Of intitulat “Smashes And Trashes”, programată pentru 2 noiembrie. Deşi cele 15 titluri ale pieselor incluse în această colecţie de hituri nu au fost încă stabilite, trupa Skunk Anansie a confirmat că albumul va cuprinde atît hitul “Because Of You”, cît şi alte două piese noi, intitulate “Tear The Place Up” şi “Squander”. După lansarea acestor materiale discografice, trupa va susţine un turneu prin Europa, care va debuta pe 9 octombrie, la Bruxelles.

Trupa Skunk Anansie este o trupă rock britanică, premiată între anii 1990 - 2000 cu mai multe discuri de platină. Formaţia este alcătuită din Skin, vocalista Deborah Dyer, Cass alias Richard Keith Lewis, Ace alias Martin Ivor Kent şi Mark Richardson. Skunk Anansie s-a format în martie 1994, s-a destrămat în 2001 şi s-a reunit în 2009. Pînă în prezent, a lansat trei albume, “Paranoid & Sunburn” în 1995, “Stoosh” în 1996 şi “Post Orgasmic Chill” în 1999.