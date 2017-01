Trupa „Smokie” soseşte în România

Renumita trupă „Smokie” va susţine un turneu în România, săptămîna viitoare, care va cuprinde spectacole în trei oraşe: Iaşi, Cluj şi Bucureşti. Componenţii grupului vor sosi la Bucureşti în acest weekend, anunţîndu-şi sosirea pentru noaptea dintre 12 spre 13 decembrie. Membrii trupei şi staff-ul vor fi cazaţi la Rin Grand Hotel, iar duminică vor pleca la Iaşi, unde vor susţine un concert, pe data de 14 decembrie, urmat de un altul, pe data de 16 decembrie, la Cluj. Trupa va reveni în capitală pe 18 decembrie, pentru ultimele repetiţii, urmînd ca pe data de 19 decembrie, la ora 19.00, să concerteze alături de „101 Violins”.

Celebra trupă „Smokie” a trecut printr-o serie de transformări, de-a lungul timpului, lansîndu-se ca formaţie sub numele de „The Yen”, în 1965, apoi ca „The Sphynx” şi mai tîrziu, ca „The Essence” sau „The Elizabethans”. Dintre membrii primei formaţii a rămas doar Terry Uttley (voce), ceilalţi componenţi fiind Martin Bullard (clape), Steve Pinnell (baterie), Mike Craft (voce) şi Mick McConnell (chitară). Numele „Smokey” a fost dat formaţiei în anul 1974, iar un an mai tîrziu, a fost lansat primul album, „Pass It Around”, urmat de un al doilea material, „Changing All the Time”. Denumirea „Smokey” a fost transformată în actualul „Smokie” din cauza renumitului cîntăreţ american Smokey Robinson, care a ameninţat trupa cu declanşarea unui proces în care i-ar fi acuzat pe britanici de inducerea în eroare a publicului, folosindu-i numele deja consacrat.