Trupa Smokie va concerta la Cluj-Napoca

Celebra formaţie Smokie va concerta, pe 9 octombrie la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment la care este confirmată şi prezenţa legendarei trupe Scorpions - pe data de 8 octombrie -, alături de nume importante ale industriei muzicale româneşti.

Smokie, trupă britanică de renume mondial, a fost înfiinţată în anul 1974 în Bradford. Cu o discografie importantă, numeroase apariţii televizate şi concerte susţinute de-a lungul anilor, grupul este unul dintre cele mai iubite din Europa. Nici publicul român nu a fost privat de dreptul de a asculta, pe viu, formaţia recunoscută pentru calitatea deosebită a interpretărilor live, întrucât aceştia au susţinut mai multe recitaluri în România, unul dintre ele, având loc chiar la Constanţa, în 2007. Pe de altă parte nemţii de la Scorpions, celebri pentru hituri precum „Wind of Change” sau „Still Loving You”, după mai bine de 45 de ani de activitate, se clasează în preferinţele iubitorilor de rock din întreaga lume, cu peste 70 de milioane de albume vândute. Apariţia din octombrie, din România, face parte din turneul internaţional de adio al formaţiei, programat să dureze trei ani şi intitulat „Get Your Sting and Blackout World Tour”.

Show-ul de la Cluj Napoca, în cadrul căruia vor mai concerta şi Compact, Semnal M, Voltaj, Loredana, Smiley, Pasărea Colibri şi Grigore Leşe, este organizat cu ocazia inaugurării noului stadion municipal.