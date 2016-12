Trupa Snow Patrol revine cu un nou album

Trupa britanică Snow Patrol va lansa, în luna noiembrie, cel de-al şaptelea album de studio, intitulat „Fallen Empires”. Între timp, au lansat şi primul extras pe single, intitulat “Called In The Dark”, care a fost primit cu reacţii mixte de către admiratorii trupei. Liderul şi solistul trupei Gary Lightbody, în vârstă de 35 de ani, a recunoscut că procesul de creare a noului album a durat mai mult ca de obicei pentru că a suferit de un blocaj creativ. “Din 2009 am suferit de trei astfel de blocaje creative. Dar acest lucru mă bucură, pentru că, la final, rezultatele sunt grozave. Probabil că m-au făcut să scriu cântece mai bune”, a afirmat acesta.

Snow Patrol este o trupă de rock alternativ originară din Dublin şi Glasgow. Primele discuri ale formaţiei, “Starfighter Pilot” din 1997, “Songs for Polarbears” din 1998 şi “When It\'s All Over We Still Have to Clear Up” din 2001, nu s-au bucurat de succes comercial. Ulterior, albumul “Final Straw” din 2003 s-a vândut în trei milioane de exemplare în întreaga lume şi “Eyes Open” din 2006, cu hitul “Chasing Cars”, a fost cel mai bine vândut album al anului în Marea Britanie, iar pe plan mondial s-a vândut în peste şase milioane de exemplare.