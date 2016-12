Trupa The Cranberries, primită cu trandafiri

Trupa irlandeză The Cranberries a cântat, joi seară, pentru a doua oară la Bucureşti, la Pavilionul Romexpo, în cadrul turneului „In Support of Roses\". Aproape 6000 de fani din România şi străinătate au fredonat alături de membrii trupei versurile celebrelor piese „Dreams”, „Linger”, „Tomorrow” sau „Zombie”.

În deschidere, grupul The Mono Jacks a oferit un recital de aproape 40 de minute, încălzind fanii care s-au adunat treptat sub cupola Pavilionului. Dolores O\'Riordan, Noel Hogan, Mike Hogan şi Fergal Lawler au urcat pe scenă la ora 21.00 şi au deschis recitalul cu piesa „Just My Imagination”. „Sunt foarte bucuroasă să fiu azi, aici, în România\", a spus solista Dolores O\'Riordan unui public divers, cu spectatori de toate vârstele, în faţa căruia a cântat o oră şi jumătate.

Trei schimbări de toaletă ale solistei Dolores, o apariţie plină de energie şi o voce neschimbată, cât şi buchetele de trandafiri din partea fanilor şi aplauzele îndelungate la bisuri au punctat show-ul de joi seară. Irlandezii au plecat imediat după concert la Bratislava, următoarea destinaţie pe harta turneului lor.