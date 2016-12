Trupa The Rolling Stones scoate un album de hituri

Legendara trupă britanică The Rolling Stones va lansa un album de hituri, în luna noiembrie, pentru a marca a 50-a aniversare a trupei, iar noul material discografic va include primul single al grupului britanic, intitulat ”Come On”. Albumul intitulat ”GRRR!” va fi lansat în mai multe formate, inclusiv într-un pachet de trei CD-uri cu 50 de piese, un pachet Super-Deluxe de patru CD-uri cu 80 de piese, dar şi un pachet special cu discuri de vinil. Pe lângă primul single lansat de The Rolling Stones, ”Come On”, un cover după piesa lui Chuck Berry lansată în iunie 1963 şi multe dintre hiturile formaţiei britanice precum ”Satisfaction”, ”Jumping Jack Flash” sau ”Brown Sugar”, noul material va include şi două piese noi, compuse recent de rockerii britanici, într-un studio de înregistrări din Paris. Acestea reprezintă primele piese noi pe care Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood le-au înregistrat împreună, după ce au finalizat lucrul la albumul ”A Bigger Band” din 2005. Toate formatele albumului \"GRRR!\" vor avea pe copertă o pictură realizată de artistul american Walton Ford, vechi colaborator al trupei.

Potrivit unor zvonuri citate de revista ”Billboard”, săptămâna trecută, The Rolling Stones ar urma să susţină o serie de patru concerte, în noiembrie, la New York şi Londra. Trupa va susţine două concerte la O2 Arena din Londra şi alte două show-uri la Barclays Center din Brooklyn, însă aceste informaţii nu au fost deocamdată confirmate. Membrii trupei au anunţat iniţial că nu vor susţine un turneu aniversar în acest an, însă apoi au lăsat să se înţeleagă că s-au răzgândit, făcând câteva declaraţii în acest sens cu ocazia lansării unui volum fotografic şi vernisajului unei expoziţii la Londra, în vara acestui an. Este însă cert că un nou film documentar, anunţat la începutul lunii, la Los Angeles, este în pregătire în aceste săptămâni. Intitulat ”Crossfire Hurricane” şi regizat de Brett Morgen, filmul va include secvenţe şi imagini noi din culisele celebrei trupe britanice şi va rula în cinematografele britanice, înainte de a fi difuzat de BBC şi apoi de HBO în SUA.