Trupa The White Stripes, subiectul unui documentar

Membrii trupei rock The White Stripes, cîştigători ai premiului Grammy, fac subiectul unui documentar lansat în cadrul Festivalului de Film de la Toronto. Trupa formată din fraţii Meg şi Jack White a reuşit să stea departe de lumina reflectoarelor ani de zile, menţinînd un aer de mister. Noul film documentar oferă în premieră fanilor momente din culisele concertului susţinut anul trecut în Canada. Filmul, regizat de Emmett Malloy şi intitulat “The White Stripes Under Great White Northern Lights”, este alb-negru şi redă o intimitate existentă între membrii trupei, rareori surprinsă public.

“Am avut încredere în Emmett pentru că am lucrat de multe ori cu el. Întotdeauna am privit cu prudenţă astfel de proiecte pentru că ele expun cele mai speciale lucruri despre tine, despre ceea ce faci, despre munca şi creaţia ta. O reprezentare greşită poate compromite toate aceste lucruri”, a afirmat Jack White în cadrul conferinţei de lansare. The White Stripes şi-au cîştigat celebritatea cu albumul “The White Stripes”, lansat în 1999. Relaţia dintre membrii trupei a constituit mereu un subiect anecdotic, la început cei doi prezentîndu-se ca soţ şi soţie, pentru ca în ultimii cinci ani să susţină în interviuri că sînt soţ şi soţie. Jocul cu identităţile nu s-a încheiat aici, la evenimentul de lansare al documentarului, cei doi prezentîndu-se ca fraţi vitregi. Un alt subiect care face obiectul glumelor este zvonul potrivit căruia doar Jack vorbeşte dintre cei doi, fapt dramatizat în noul documentar prin faptul că vorbele lui Meg sînt subtitrate. “Este o persoană incredibil de timidă şi am vrut să arătăm asta”, a explicat Emmett Malloy, care a spus că filmul este produsul unei permanente negocieri între a fi fan şi a fi regizor.

Trupa este originară din Detroit şi a cunoscut succesul internaţional după lansarea celui de-al patrulea album de studio, intitulat “Elephant” în 2003. The White Stripes au ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din Marea Britanie cu piesa “Seven Nation Army”