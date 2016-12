Trupa The Who pregăteşte o nouă operă rock

Legendara trupă britanică va lansa o nouă operă rock, intitulată “Floss”, care va avea premiera la New York, în 2011, însă piese incluse în acest proiect vor putea fi ascultate de anul viitor, pe următorul album de studio al formaţiei. Liderul trupei, Pete Townshend, spune că opera va avea ca subiect probleme şi filosofii specifice vîrstei a treia, din perspectiva unui rocker care, la 15 ani după ce a cîştigat o avere datorită unei melodii folosite într-o reclamă, decide să îşi reia cariera, însă perspectivele nu mai sînt nici pe departe la fel de senine ca în tinereţe. “La 19 ani, am scris în My Generation ceea ce trăiam la vîrsta aceea, la fel voi face acum. Problemele sînt diferite cînd eşti bătrîn, însă sound-ul va fi la fel de nervos ca în tinereţe”, afirmă Pete Towshend, în vîrstă de 64 de ani. Trupa The Who s-a lansat cu primul album de studio în 1965, însă celebritatea mondială le-a fost adusă de două opere rock, “Tommy” şi “Quadrophenia”, rămase în istorie datorită caracterului lor inovator.